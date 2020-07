Neiman Marcus in bancarotta chiude magazzino lusso New York (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - NEW York, 25 LUG - La bancarotta di Neiman Marcus trascina gli Hudson Yards: la catena di grandi magazzini di lusso chiude la scintillante sede inaugurata appena 16 mesi fa al cuore dell'... Leggi su corrieredellosport

mffashion_com : Neiman Marcus, pronto un incontro con i creditori per il chapter 11 - ITAHouston_ : Per saperne di piu’ riguardo la legge fallimentare statunitense, Chapter 11, e il caso Neiman Marcus rivedi la nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Neiman Marcus Neiman Marcus in bancarotta chiude magazzino lusso New York Corriere di Como Neiman Marcus in bancarotta chiude magazzino lusso New York

NEW YORK, 25 LUG - La bancarotta di Neiman Marcus trascina gli Hudson Yards: la catena di grandi magazzini di lusso chiude la scintillante sede inaugurata appena 16 mesi fa al cuore dell'ambizioso pro ...

Neiman Marcus, pronto un incontro con i creditori per il chapter 11

Resa dei conti per Neiman Marcus. Il department store Usa, in amministrazione controllata dal 7 maggio, si prepara a incontrare i suoi creditori in merito all'istanza di fallimento presentata presso i ...

NEW YORK, 25 LUG - La bancarotta di Neiman Marcus trascina gli Hudson Yards: la catena di grandi magazzini di lusso chiude la scintillante sede inaugurata appena 16 mesi fa al cuore dell'ambizioso pro ...Resa dei conti per Neiman Marcus. Il department store Usa, in amministrazione controllata dal 7 maggio, si prepara a incontrare i suoi creditori in merito all'istanza di fallimento presentata presso i ...