Migranti: due sbarchi in porto Crotone, fermati scafisti (Di sabato 25 luglio 2020) Crotone, 25 LUG - Due sbarchi di Migranti sono avvenuti ieri nel porto di Crotone. Il primo, in mattinata, ha visto arrivare 72 persone di di diverse nazionalità mentre nella tarda serata di ieri un'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Tre o quattro giorni al massimo, il tempo di portare a termine la trattativa privata in corso, e al largo di Lampedusa arriverà la nave quarantena dove saranno trasportati molti dei migranti attualmen ...Il primo cittadino dell'isola ha definito "insostenibile" la situazione dopo gli sbarchi degli ultimi giorni. "L'hotspot non è più in grado di ricevere migranti", ha dichiarato ...