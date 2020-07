La sblocca Hysaj: Napoli in vantaggio! (Di sabato 25 luglio 2020) Napolio in vantaggio al minuto 8 con Hysaj! Zielinski sfonda sulla sinistra, poi serve indietro Hysaj che non ci pensa due volte e dall'angolo dell'area calcia con il destro battendo Consigli: 1-0 per il Napoli. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : La sblocca Hysaj: Napoli in vantaggio! #ForzaNapoliSempre #NapoliSassuolo #SerieATIM - tuttonapoli : La sblocca Hysaj: Napoli in vantaggio! -