Keanu Reeves: "Non sapevo se accettare Constantine: non ero britannico e nemmeno biondo" (Di sabato 25 luglio 2020) Constantine ha compiuto 15 anni e Keanu Reeves, Francis Lawrence e Akiva Goldsman hanno ricordato l'esperienza di realizzare il film tratto dai fumetti. Constantine ha compiuto 15 anni e Keanu Reeves, durante un panel per celebrare il film in occasione del Comic-Con@Home, ha ricordato come inizialmente aveva molti dubbi che lo stavano frenando nell'accettare il ruolo dell'esperto di eventi sovrannaturali. L'evento ha permesso di compiere una piccola reunion del lungometraggio tratto dai fumetti della DC coinvolgendo anche il regista Francis Lawrence e il produttore Akiva Goldsman. Keanu Reeves ha spiegato parlando di Constantine: "Non conoscevo il personaggio, non avevo letto i fumetti, e mi è stato proposto dal ... Leggi su movieplayer

