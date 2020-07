Hysaj, primo tempo pazzesco e primo gol dopo 192 presenze in azzurro (Di sabato 25 luglio 2020) Per Elseid Hysaj quella di stasera segnata contro il Sassuolo è la prima rete in assoluto in Serie A e anche con la maglia azzurra del Napoli. Leggi su tuttonapoli

MeduLore : RT @CB_Ignoranza: Fermi tutti, posate immediatamente il cocktail, il trancio di pizza-kebab o la navigazione in incognito: #Hysaj ha segnat… - Luckyluciano971 : RT @TolliVincenzo: Sintesi primo tempo : Un giorno, racconterò ai miei nipotini, di aver visto un gol di #Hysaj ?? - CuoreIschitano : Primo goal per #Hysaj dopo 139 presenze in maglia azzurra ???? - Alvinsupersta11 : #NapoliSassuolo da quando c’è #Gattuso:Il Napoli vince un trofeo dopo anni ed un anno di merda,lui stesso vince il… - rosad24 : RT @lucacerasuolo: Ho perso il primo goal di Hysaj in maglia azzurra. Non me lo perdonerò mai ?? #NapoliSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj primo Hysaj, primo gol virale sui social: «Se segna lui, compro il cane» Il Mattino LIVE - Napoli-Sassuolo 1-0 (8' Hysaj): fine primo tempo

22.34 - Finisce cosi il primo tempo! Napoli in vantaggio contro il Sassuolo all'intervallo, 1-0! Decisivo il gol di Hysaj! 45'+3' - Ancora traversone dalla destra del Napoli, Milik prova a colpire ma ...

Pagelle Napoli-Sassuolo: i voti del primo tempo

Le pagelle del primo tempo di Napoli-Sassuolo, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A: Hysaj, che prodezza! Napoli-Sassuolo che si apre con il primo gol (e che gol!) di Hysaj dopo 1 ...

