Gessica Notaro vittima di una truffa: il suo messaggio per i fan (Di sabato 25 luglio 2020) Questo articolo . Gessica Notaro è finita nel mirino di alcuni truffatori e ha voluto avvisare i suoi fan. Ma che cosa è successo? Ecco i dettagli. Gessica Notaro ha cominciato fin da giovanissima a farsi strada nel mondo dello spettacolo. La cantante è tristemente nota alla cronaca per esser stata aggredita e sfigurata con l’acido dal suo … Leggi su youmovies

“Buongiorno, mi è stato segnalato che c’è un cretino che chiede soldi a nome mio. - ha esordito la Notaro - Ragazzi mi raccomando, non cascateci, io non chiedo soldi a nessuno, nemmeno ai miei sponsor ...Gessica Notaro allerta i follower: “Truffa a mio nome. Ragazzi mi raccomando, non cascateci, io non chiedo soldi a nessuno” Piccolo imprevisto per Gessica Notaro che è stata costretta nelle ultime ore ...