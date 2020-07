Genoa-Inter, ore 19.30: le probabili formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo il bruciante pareggio Interno contro la Fiorentina, l'Inter prova a mettere pressione alla Juventus, attesa dalla sfida di domenica contro la Sampdoria. Ai bianconeri servono 3 punti per lo Scudetto e Conte, anche se non vuol sentire parlare di secondo posto, farà di tutto per uscire da Marassi con i 3 punti. Occhio al Genoa, avversario di turno, a +4 sul Lecce terzultimo e non ancora certo della permanenza in Serie A. L'appuntamento è per questa sera alle 19.30 allo stadio Luigi Ferraris... Leggi su 90min

