Genoa Inter 0-3: cronaca e tabellino (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Dopo due pareggi consecutivi l’Inter torna a vincere con una prova in chiaroscuro. Bene nel primo tempo, poco incisiva nella ripresa. A firmare l’ennesimo successo in trasferta della squadra di Conte ci hanno pensato Lukaku e Sanchez. Sintesi Genoa Inter 0-3 MOVIOLA 92′ GOL DELL’Inter – Bellissimo gol di Lukaku che dribbla mezza difesa del Genoa si presenta davanti a Perin e lo batte con un tiro piazzato 82′ GOL DELL’Inter – Moses si beve Criscito e mette in mezzo un pallone sul quale si avventa Sanchez che con l’aiuto della traversa ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Genoa 0-1 Inter Milan #SSFootball - FRANKLYN_KHA : RT @Nerazzurri_Ale: FT: Genoa 0-3 #Inter - zazoomblog : Genoa-Inter gol di Sanchez: grande azione di Moses sulla destra (VIDEO) - #Genoa-Inter #Sanchez: #grande #azione -