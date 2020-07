Covid-19, la decisione in Catalogna: chiuse discoteche e locali notturni (Di sabato 25 luglio 2020) . Il governo cerca di contenere i nuovi focolai scoppiati negli ultimi giorni La situazione del coronavirus in Catalogna desta preoccupazione. I nuovi contagi delle ultime settimane stanno riproponendo il problema della chiusura delle attività lavorative per prevenire le infezioni. Il governo della regione autonoma sta … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

scuroscuroscuro : RT @InsiderJuventi1: ???? Nuove conferme: #Sarri via al 100%, qualsiasi risultato ottenga, decisione presa già prima del Covid. Ma è clamoro… - InsiderJuventi1 : ???? Nuove conferme: #Sarri via al 100%, qualsiasi risultato ottenga, decisione presa già prima del Covid. Ma è clam… - Animafragile15 : Estate di m...a per il Covid e per la Politica che non sa prendere una decisione sul recovery-found tanto se lo acc… - SardegnaImpresa : ??Emergenza Covid-19 ????#RecoveryFund: c’è l’accordo ??Pari a 209miliardi € lo stanziamento dell’#Europa in favore d… - CiuppinoCzar : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decisione Coronavirus Campania, a Capri obbligo delle mascherine nei weekend. DIRETTA Sky Tg24 Focolaio a San Nicandro, 5 positivi 60 in isolamento. Sindaco “Stanno tutti bene”

San Nicandro Garganico, 25 luglio 2020. “Il coronavirus c’è ancora, non deve passare l’idea che il pericolo è passato”. Lo dice in una nota il sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella.

Roccaraso riapre impianti dopo 12 anni in estate

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 25 LUG - Dopo 12 anni riaprono d'estate gli impianti di risalita a Roccaraso. Effetto trainante del post covid che vede nella regina delle nevi abruzzesi appenniniche un ...

San Nicandro Garganico, 25 luglio 2020. “Il coronavirus c’è ancora, non deve passare l’idea che il pericolo è passato”. Lo dice in una nota il sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella.(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 25 LUG - Dopo 12 anni riaprono d'estate gli impianti di risalita a Roccaraso. Effetto trainante del post covid che vede nella regina delle nevi abruzzesi appenniniche un ...