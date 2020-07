Cooper Standard, Vicinanza: “L’azienda non può fare a meno dello stabilimento” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVerità e rispetto per i lavoratori della “Cooper Standard” di Battipaglia. A chiederlo è Luigi Vicinanza, componente nazionale della Cisal metalmeccanici, sulla vertenza che riguarda l’azienda del gruppo Fca. “Vogliamo sapere perché i pezzi della Jeep Compass sono stati bloccati a Battipaglia per tre mesi e mezzo. Almeno fino al 31 ottobre non ci saranno forniture. Non è la prima volta che succede e questo è gravissimo. Vanno tutelati i posti di lavoro. L’azienda non può fare a meno dello stabilimento di Battipaglia. Sono pronto a sostenere i 300 addetti per un eventuale stato d’agitazione. Ribadisco un concetto già spiegato in passato: Battipaglia non ... Leggi su anteprima24

