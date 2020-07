Combinazioni scudetto: la Juventus deve vincere se vuole festeggiare contro la Sampdoria (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter vince in casa del Genoa e rimane ancora aggrappata alla matematica. La formazione di Antonio Conte espugna il Ferraris e si porta momentaneamente a -4 dalla Juventus di Maurizio Sarri che domani sera affronterà la Sampdoria in quello che è il secondo match point scudetto. In caso di vittoria infatti Cristiano Ronaldo e compagni vincerebbero matematicamente il nono scudetto di fila, qualsiasi altro risultato invece terrebbe ancora in vita l’Inter e in caso la Lazio (se dovesse vincere a Verona). Infatti in caso di pareggio Lukaku e compagni si porterebbero a -5 dalla vetta con due giornate da giocare, in caso di sconfitta della Juventus ovviamente rimarrebbero 4 i punti di distacco dalla Juventus. In ogni caso per ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Scudetto, la #Juventus se vuole festeggiare domani ha un solo risultato. Per una notte,almeno, l'#Inter è ancora i… - infoitsport : La Juventus vince lo scudetto se: ecco le combinazioni - NSigaro : Juve, cosa cambia adesso: le combinazioni per vincere lo scudetto - zazoomblog : La Juventus vince lo scudetto contro la Sampdoria se: tutte le combinazioni - #Juventus #vince #scudetto #contro - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Juve, le combinazioni per lo scudetto nel prossimo turno -