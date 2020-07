A 23 anni muore annegato nel lago di Como, si salva il suo amico (Di sabato 25 luglio 2020) Un ragazzo di 23 anni morto e un suo amico, 25enne, soccorso in codice verde. È il bilancio di un intervento di soccorso, a Lierna comune in provincia di che si affaccia sul e che guarda sul ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, bimba di 3 anni muore in Belgio: è la vittima più giovane nel Paese #coronavirus… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Una bimba di 3 anni muore in #Belgio per il #Coronavirus #ANSA - duxfightdemon : RT @sebaquila: La TV ci Vuole IMMORTALI, Passano tutto il giorno a spiegare alla gente come Fare.. Del resto, ICTUS, TUMORI, INFARTI, son… -

Ultime Notizie dalla rete : anni muore Operaio di 42 anni muore dissanguato in una cava La Stampa Tragedia nel lago di Como, 23enne muore dopo essersi tuffato

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 23 anni che si è sentito male dopo essersi tuffato nel lago di Como. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. L'incidente è accaduto questa mattina nella zona di L ...

Incidente a Palermo, travolto da uno scooter muore in ospedale

Nulla da fare per Francesco Cardinale, 70 anni, travolto da uno scooter in via Galletti, vicino al Bar del Bivio lo scorso 13 luglio. L'uomo è morto all'ospedale Civico di Palermo a distanza di dieci ...

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 23 anni che si è sentito male dopo essersi tuffato nel lago di Como. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. L'incidente è accaduto questa mattina nella zona di L ...Nulla da fare per Francesco Cardinale, 70 anni, travolto da uno scooter in via Galletti, vicino al Bar del Bivio lo scorso 13 luglio. L'uomo è morto all'ospedale Civico di Palermo a distanza di dieci ...