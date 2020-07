Tenet: il film di Christopher Nolan uscirà in Europa ad agosto? (Di venerdì 24 luglio 2020) Tenet potrebbe essere distribuito in Europa prima che negli Stati Uniti dopo che l'uscita del film di Christopher Nolan è stata posticipata in patria. Tenet potrebbe essere distribuito in Europa prima che negli Stati Uniti: nel Regno Unito, Francia e Spagna, il film di Christopher Nolan potrebbe arrivare nel periodo compreso tra il 26 e il 28 agosto. Le date, riportate da Variety, non sono però state confermate per ora da Warner Bros. L'uscita di Tenet potrebbe essere anticipata rispetto agli Stati Uniti anche in Asia, grazie alla riapertura delle sale in Cina. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, non è stato ancora confermata la nuova data dopo la ... Leggi su movieplayer

