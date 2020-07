Taylor Swift fa uscire il nuovo album a sorpresa (Di venerdì 24 luglio 2020) Si intitola ' Folklore ' la sorpresa che Taylor Swift ha preparato per i suoi fan. La regina della pop music globale ha infatti fatto uscire a mezzanotte il suo ottavo album, composto interamente da ... Leggi su tgcom24.mediaset

trash_italiano : Scusate ma parliamo della perfezione della voce di Taylor Swift unita ai brani che trasmettono tranquillità e al ci… - mecna : Cioè hai come immagine profilo Taylor Swift ma magari ti chiami Carmela e sei di Termoli, per dire. - team_world : Che giornata!!!! TAYLOR SWIFT ha annunciato l'uscita di #Folklore, il suo ottavo album in studio! ? L'artista ha p… - dancewithetruth : Buongiorno solo a taylor swift che ha fatto appena uscire il mio suo album preferito - bealanniswift : RT @AaronTwitchen: Dua Lipa: Disco! disco! Dance! Dance! Lady Gaga: Disco! disco! Dance! Dance! Kylie: Disco! disco! Dance! Dance! Ta… -