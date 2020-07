Roma, Perez: «Sono felice, ho fatto la scelta giusta venendo qui» (Di venerdì 24 luglio 2020) Carles Perez, attaccante della Roma, ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso Carles Perez, attaccante della Roma che mercoledì contro la Spal ha segnato il suo primo gol in Serie A, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale giallorosso dei suoi primi mesi Romanisti. scelta giusta – «Qui Sono molto contento. Sono certo di aver fatto la scelta giusta per i compagni che ho trovato e per lo staff: mi sento davvero a mio agio in questo gruppo. Da quando abbiamo cambiato il sistema di gioco il mister ci chiede una pressione più alta, di attaccare più veloci. E dalla partita contro il Brescia si Sono visti i ... Leggi su calcionews24

