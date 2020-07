Poste, le pensioni di agosto in pagamento da lunedì 27 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) A partire da lunedì 27 luglio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution verranno accreditate le pensioni del mese di agosto . Lo comunica Poste Italiane... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : Poste, le pensioni di agosto in pagamento da lunedì 27 luglio - insindacabili : Nuovo calendario di Consegna per le Pensioni da Poste Italiane - #Agosto2020 #insindacabili - TV7Benevento : Poste Italiane: le pensioni di agosto in pagamento da lunedì 27 luglio... - pordenoneoggi : Poste, pensioni agosto in pagamento dal 27 luglio - GenovaQuotidian : Pensioni, ecco quando si potrà ritirarle alle Poste -