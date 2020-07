Menarini, accordo con Radius per farmaco contro carcinoma mammario (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Menarini ha raggiunto con Radius Health, azienda quotata al Nasdaq, un accordo per la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di elacestrant per il trattamento del carcinoma mammario in stadio avanzato.Con questo accordo Menarini acquisisce in licenza i diritti globali per lo sviluppo e commercializzazione di elacestrant, un SERD orale (degradatore selettivo del recettore degli estrogeni), attualmente in fase 3 in sviluppo avanzato. Radius riceverà 30 milioni di dollari di upfront e fino a 320 milioni di dollari di milestones, oltre royalties.“Elacestrant si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio oncologico globale dopo la nostra recente acquisizione di Stemline ... Leggi su ildenaro

