L’agente di Sepe: “Se parte uno tra Ospina e Meret può tornare al Napoli” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’agente del portiere del Parma Luigi Sepe, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Non ha escluso un ritorno del portiere a Napoli, purché parta uno tra Ospina e Meret. “Se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret, Sepe potrebbe tornare perché è uno dei portieri che piace al Napoli. Stesso discorso vale per Hysaj: se va via lui, possiamo aprire un discorso per Faraoni. Malcuit? È un discorso che non mi riguarda, non so cosa vogliano fare” L'articolo L’agente di Sepe: “Se parte uno tra Ospina e Meret può tornare al Napoli” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : L’agente di Sepe: “Se parte uno tra Ospina e Meret può tornare al Napoli” Mario Giuffredi a Radio Punto Nuovo: “Ste… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Faraoni, l’agente: “Se va via Hysaj possiamo aprire un discorso. Su Sepe dico…”:… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SEPE - L'agente: 'Luigi potrebbe tornare al Napoli in un caso' - cn1926it : #Sepe, l’agente: “Ritorno al #Napoli solo se parte uno tra #Ospina e #Meret” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SEPE - L'agente: 'Luigi potrebbe tornare al Napoli in un caso' -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Sepe Giochi online: come svagarsi ai tempi del coronavirus Affaritaliani.it