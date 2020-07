Koulibaly: “Anche Osimhen si ambienterà subito: Napoli è bellissima e unica” (Di venerdì 24 luglio 2020) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, in cui ha raccontato i contatti avuti con Victor Osimhen. Ci ho parlato, ma si era già informato di tutto, mi ha solo chiesto delle conferme. Gli ho detto che a Napoli si sta benissimo. Quando sono arrivato qui avevo un po’ paura, ma mi sono bastate due settimane per ambientarmi e sentirmi a casa, sarà così anche per lui. Sono tutti bravi qui, mi stanno molto vicino e mi chiamano sempre. Napoli è una città bellissima, con una grande tifoseria: sono tutti appassionati di calcio e non accade da nessun’altra parte. L'articolo Koulibaly: “Anche Osimhen si ambienterà subito: ... Leggi su ilnapolista

