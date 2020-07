“In fuga all’estero”. Romina Power ha deciso di andarsene dalla figlia Cristel. Cosa è successo (Di venerdì 24 luglio 2020) Mentre Al Bano applaude al talento della figlia Jasmine Carrisi, Romina Power rifugia tra le braccia della figlia Cristel e dei nipotini dopo la morte della sorella Taryn che le ha lasciato un vuoto profondo. Ad annunciare la sua presenza in Croazia è stata proprio l’ex moglie di Al Bano Carrisi che, su Instagram, ha pubblicato due foto scattate all’interno di alcune grotte che si trovano in Croazia e che ha visitato immediatamente per ritrovare l’energia naturale di cui ha bisogno. “Le grotte hanno un fascino particolare“, scrive nella didascalia che accompagna la prima foto. “Nel blu dipinto di blu”, aggiunge nella seconda. Dopo aver trascorso l’intera quarantena in Italia, conclusi i suoi impegni, Romina Power ha ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - Avvenire_Nei : Dall'Iraq alla Germania. La famiglia-simbolo dell'esodo yazida: ecco come vive ora - il_piccolo : Austriaci e olandesi in fuga dalla #Croazia, nella lista a rischio #COVID19 di Vienna e Amsterdam. Da ieri chi torn… - michelecarugi : RT @ernestocaprari: Autostrade, la fuga dei fondi esteri. 'Non investiremo più in Italia'. Il fondo inglese TCI: 'L'esproprio di Atlantia?… - TELADOIOLANIUS : Cosa potranno fare dei clandestini in fuga in Italia se non rubare spacciare e stuprare? Maledetti pentapiddini. -