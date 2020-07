In arrivo la quattordicesima: a chi tocca, quando viene pagata e come si calcola l’importo (Di venerdì 24 luglio 2020) In arrivo il pagamento dello stipendio di luglio. Milioni di lavoratori italiani sono in attesa del pagamento della quattordicesima. Ma a chi spetta e, soprattutto, quando arriva? A rispondere è il sito di informazione legale laleggepertutti.it. Il diritto alla quattordicesima, chi può beneficiarne Bisogna sapere che il diritto alla quattordicesima non è stabilito dalla legge. È stato introdotto dai contratti collettivi di settore. Per verificare a chi spetta occorre dunque consultare la disciplina prevista dal Ccnl di riferimento, spiega laleggepertutti. In generale, però, spetta a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, non è da escludere che il contratto collettivo possa circoscrivere la platea dei beneficiari. E ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : arrivo quattordicesima Quattordicesima, a chi spetta e quando arriva Adnkronos Quattordicesima, a chi spetta e quando arriva

