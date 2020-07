Giuseppe Conte non vuol sentir parlare di Mes. Per ora (Di venerdì 24 luglio 2020) “La mia posizione è sempre la stessa: il Mes al momento non ci serve”. Giuseppe Conte deve ribadirlo agli interlocutori del Movimento 5 stelle che lo contattano allarmati. Filtra che nell’ultimo vertice di governo Roberto Gualtieri abbia lanciato un’allarme sui conti dello stato. L’ulteriore scostamento di bilancio di 25 miliardi mette sotto stress le casse pubbliche, il Mes alleggerirebbe e non poco la situazione. Palazzo Chigi viene inondata di telefonate e messaggi, i 5 stelle sono in rivolta. “Ma come fai a far uscire una roba del genere - commenta un esponente di governo pentastellato - ma lo sanno che effetti ha sullo spread?”. Una girandola di telefonate, il premier si ritrova un’inaspettata mina in mano, solo alle 13 il ministero dell’Economia corregge il tiro sul retroscena pubblicato ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte, l'affondo di Renato Farina: "Applauso alla Camera? Ingresso e passerella tipici dei parac***" LiberoQuotidiano.it Scostamento di bilancio: cos'è, a cosa serve, significato cosa prevede

Il governo italiano ricorrerà ad un terzo scostamento di bilancio, dopo quello presentato al Parlamento il 5 marzo 2020 in cui chiedeva l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio ...

Autostrade, Azzolina: in Cdm nessuno ha alzato la voce

Roma, 24 lug. (askanews) - "Ero al Cdm, nessuno ha alzato la voce o ha attaccato qualcun altro. Questi retroscena io li leggo e dico: davvero?". Cos il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina alla gio ...

