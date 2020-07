Ecobonus, dal 22 luglio possibile prenotare contributi per acquisto moto e scooter ibridi o elettrici (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono diventate operative le nuove misure che ridefiniscono i contributi dell’Ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Come spiega il Ministero dello Sviluppo economico in una nota, per veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici ( L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.) è stato, infatti, introdotto sia il contributo al 30% del prezzo d’acquisto senza ricorrere alla rottamazione, sia aumentato al 40% il contributo già previsto con la rottamazione. In particolare, le percentuali dell’Ecobonus sono così ridefinite: 30% del prezzo ... Leggi su quifinanza

