Civitavecchia, follia in strada: si mette il coltello tra i denti e inizia ad urlare frasi incomprensibili in posizione di combattimento (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella serata scorsa gli agenti del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo GUISO, allertati da una chiamata al 113, hanno proceduto all’arresto di E.Z. cittadino libico di 25 anni segnalato per minacce da alcuni abitanti in Via Bandita delle Mortelle, mentre, con un coltello fra i denti, si trovava in una posizione da combattimento, urlando frasi incomprensibili. Arrivati sul posto, gli agenti, su indicazione dei testimoni, hanno rintracciato E.Z. ancora con il grosso coltello tra i denti e, nonostante gli venisse intimato di fermarsi e di consegnare l’arma, il giovane ha provato a fuggire, venendo bloccato subito dagli agenti. Dopo una concitata colluttazione con i poliziotti è stato disarmato e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un 8 marzo peggiore di quello vissuto a Civitavecchia è difficile da immaginare per festeggiare le donne: ragazze che picchiano ragazze, un raid «punitivo» tra la folla dei locali per il solo fatto di ...

