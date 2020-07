Cassa integrazione 2020: ulteriore proroga in arrivo dal governo (Di venerdì 24 luglio 2020) Cassa integrazione 2020: ulteriore proroga in arrivo dal governo Il governo ha dato il via libera a uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020, risorse che andrebbero impiegate in una nuova Manovra. Tali risorse saranno poi investite in delle misure pensate appositamente per il mercato del lavoro, in particolar modo per fronteggiare le conseguenze economiche della crisi sanitaria. Tra le misure principali spicca il prolungamento della Cassa integrazione di ulteriori 18 settimane, oltre allo stop ai licenziamenti fino alla fine dell’anno. Cassa integrazione 2020: proroga in arrivo Ad annunciare le ... Leggi su termometropolitico

CatalfoNunzia : Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove compete… - francescoseghez : Se davvero la strategia è quella di bloccare i licenziamenti, rinnovare la cassa integrazione Covid ma allo stesso… - Tg3web : Sono pesantissime le conseguenze del coronavirus sul mondo del lavoro. Esplode il ricorso alla cassa integrazione,… - osservando001 : @borghi_claudio @mariobortoluss1 Non pagano la cassa integrazione. Se non ci fosse stata la Caritas tanti non avreb… - EnricaGaletti : RT @GagliardoneS: COME SI PUO' pagare da una parte il reddito di cittadinanza a dei nullafacenti, e dall'altra NON pagare la cassa integraz… -