Ascoli-Pordenone 2-2: Super Ninkovic regala un punto per la salvezza (Di sabato 25 luglio 2020) Stasera 24 Luglio 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Cino e Lillo Del Duca si è disputata la partita Ascoli-Pordenone, finita in pareggio. Super Ninkovic recupera con una doppietta il match che vedeva sotto di due reti il Picchio. Reti degli ospiti realizzate da Bocalon e Pobega. Continua la striscia positiva dei bianconeri, fatta di due pareggi e quattro vittorie. La squadra di Dionigi ora sale a quota 46 punti in classifica, a +4 sui play out. Leggi anche: Salernitana-Empoli 2-4: i granata sprofondano all’Arechi Primo Tempo Il match comincia. Picchio in maglia bianconeri e calzini rossi, ospiti in completo neroverde. Terreno pesante al Del Duca, causa la pioggia copiosa caduta fino a qualche minuto prima dell’avvio della sfida. Dopo appena 40 secondi, il ... Leggi su sport.periodicodaily

