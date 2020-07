Arisa è pentita della sua scelta, la rivelazione sorprende i fan (Di venerdì 24 luglio 2020) Arisa ha recentemente rivelato di essersi pentita di una scelta fatta lo scorso anno, i suoi fan sono increduli: cosa ha fatto la cantante? Fonte foto: Instagram @ArisamusicArisa ha parlato recentemente del suo rapporto con il corpo, ammettendo di aver ceduto a un ritocco di chirurgia estetica, una scelta che oggi non farebbe più. Oggi Rosalba Pippa ha una consapevolezza nuova del suo corpo, al punto da aver postato uno scatto in bikini sul suo profilo Instagram con l’hashtag #BodyPositive. Arisa è pentita, non lo rifarebbe più Fonte foto: Instagram @ArisamusicUna voce incredibile e una simpatia e umiltà che non hanno pari, Arisa non ha certamente ... Leggi su chenews

