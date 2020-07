Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la (Di venerdì 24 luglio 2020) Pescara - crescita", evento firmato Confindustria Chieti Pescara, organizzato da Sezione Servizi Innovativi in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori e Match 4.0 - Digital Innovation Hub Abruzzo, patrocinio di Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo e Comune di Pescara. L'evento - all'Aurum di Pescara 13 e 14 novembre 2020 - farà da contenitore al 'Premio nazionale Campioni d'InnovAzioni - Grandi Aziende' che vedrà protagoniste realtà imprenditoriali affermate, e il Premio nazionale Campioni d'InnovAzioni rivolto alle Pmi, contest aperto a piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, inclusi spinoff universitari e startup che abbiano ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi progetti all'avanguardia in termini di innovazione di prodotto, di processo o sotto il profilo ... Leggi su abruzzo24ore.tv

abruzzo24ore : Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di 'InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la - inabruzzocom : “InnovAzioni – Strumenti e soluzioni per la crescita”: selezioni 2020 al via - ilgiornaledv : Its Academy: al via da domani in Veneto le selezioni per il nuovo biennio per 336 supertecnici meccatronici... - LiguriaNotizie : 80 giovani per le selezioni Optimist allo Yacht Club Sanremo - Aldo11221383 : @Libero_official con tutti i laureati che stanno a spasso!! ma selezioni rapide magari via internet che caz... ci v… -

Ultime Notizie dalla rete : via selezioni Amazon, al via le selezioni per 8 tecnici meccatronici under 30 piacenzasera.it Come si spiega lo spread delle app di contact tracing tra Italia e Germania

È come se Fiat e Volkswagen presentassero un’automobile che monta lo stesso motore, ha identiche prestazioni, uguali consumi e caratteristiche tecniche. Persino il prezzo è il medesimo. Cambiano, in s ...

“Iolido”, a Sperlonga arriva l’app per prenotare il posto sulle spiagge libere

Sperlonga – Tecnologia, comunicazione, organizzazione e sicurezza: tutto ciò si traduce nella nuova app messa “Iolido” a punto dall’azienda “Lucky Point” per conto del Comune di Sperlonga per la gesti ...

È come se Fiat e Volkswagen presentassero un’automobile che monta lo stesso motore, ha identiche prestazioni, uguali consumi e caratteristiche tecniche. Persino il prezzo è il medesimo. Cambiano, in s ...Sperlonga – Tecnologia, comunicazione, organizzazione e sicurezza: tutto ciò si traduce nella nuova app messa “Iolido” a punto dall’azienda “Lucky Point” per conto del Comune di Sperlonga per la gesti ...