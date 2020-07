A scuola dal 14 settembre: ordinanza Le Regioni adottano i calendari secondo le rispettive competenze. In Puglia già deciso: al via il 24 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, ha firmato l’ordinanza. Anno scolastico 2020-2021 dal.14 settembre mentre l’1 settembre il rientro a scuola sarà legato ai debiti formativi. Date del nuovo anno scolastico che le Regioni possono modulare secondo le rispettive competenze, fermo restando che vanno garantiti almeno 200 giorni di scuola. La Puglia ha già deciso il via al 2020-2021 per il 24 settembre, appena dopo le elezioni. L'articolo A scuola dal 14 settembre: ordinanza <span class="subtitle">Le Regioni ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : scuola dal Rientro a scuola, Garante persone con disabilità: non dimenticare nessuno, dal primo giorno docenti di sostegno Orizzonte Scuola Coronavirus in Italia, ultime notizie. A scuola dal 14 settembre, Azzolina firma l’ordinanza. Il bollettino: 252 nuovi casi e 5 morti

Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 24 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 20,30 – Scuola la ministra ...

Scuola: in classe dal 14 settembre

La scuola dell'infanzia, invece, si concluderà il 30 giugno 2021. Le vacanze di Natale saranno dal 24 dicembre al 6 gennaio e quelle pasquali dall'1 al 6 aprile. "Per noi la scuola è da sempre una ...

