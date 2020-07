Udinese-Juve, i convocati di Sarri: tanti U23, non c'è Higuain (Di giovedì 23 luglio 2020) TORINO - Il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida delle 19.30 alla Dacia Arena contro l' Udinese . I bianconeri, approfittando del pari di ieri dell'... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - Eurosport_IT : INTER, ALTRO PARI: ORA MATCH POINT JUVE! A San Siro l'Inter non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina, la Juventus… - Dalla_SerieA : Udinese-Juve, i convocati di Sarri: out Higuain, tanti U23 - - mirko_masella : RT @sportli26181512: Udinese-Juve, i convocati di Sarri: tanti U23, non c'è Higuain: Il tecnico dei bianconeri ne convoca 23 per la sfida d… -