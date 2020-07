Tutto sulle specifiche del Samsung Galaxy Note 20 in versione base (Di giovedì 23 luglio 2020) Se qualche ora fa sono state svelate le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Note 20 Ultra adesso è arrivato il momento di farlo per il Samsung Galaxy Note 20, sua versione base. Come riportato da 'winfuture.de', il phablet di prossima generazione, in versione 5G, includerà il processore Exynos 990 octa-core da 2.7GHz, uno schermo da 6.7 pollici SuperAMOLED a 60Hz con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), 8GB di RAM e 256GB d memoria interna. Il comparto multimediale pure si presenterà ben equipaggiato: sensore principale da 12MP con apertura f/1.8, grandangolo da 12MP con apertura f/2.2, zoom ottico con sensore da 64MP e Space Zoom 30x con registrazione video 8K. La fotocamera frontale ... Leggi su optimagazine

CarloStagnaro : Bella e ampia intervista di @lucianocapone a @emanuelefelice2 su @ilfoglio_it. Good news: il dibattito sulle idee… - romeoagresti : #Sarri sulle critiche: 'Hai mai chiesto a un pilota di F1 se ha paura della velocità? Il mestiere è questo: va tutt… - SusannaCeccardi : Difendiamo i prodotti italiani dalle imitazioni estere: l’#olio_evo è un “oro verde” sulle tavole di tutto il mondo… - snakebyte85 : @stevecounz Questo tweet idiota che non merita risposta, se non un calcio sulle palle, per esempio è indice che qua… - AA311922 : RT @LaVeritaWeb: Spauracchi e i ricatti ideologici hanno azzerato il dibattito politico sulle istituzioni. Tutto è ridotto a buoni contro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sulle Tutto sulle specifiche del Samsung Galaxy Note 20 in versione base OptiMagazine Migranti, allarme Fsp Polizia: "Puglia bomba a orologeria"

"Proseguire così in tema di gestione dei migranti nella regione Puglia è impossibile. Il lavoro è troppo per il numero di uomini che devono svolgerlo, le garanzie troppo poche, le tutele scarse, i ris ...

RIAVVIO DELLA SCUOLA IN CALABRIA, l'assessore Savaglio riunisce il tavolo tecnico

Si respira un’aria entusiasta alla fine dell’incontro e da parte di tutti: “Collaborare e comunicare in modo diretto le esigenze tra Istituzioni a diverso livello e tra tutte le professionalità ...

"Proseguire così in tema di gestione dei migranti nella regione Puglia è impossibile. Il lavoro è troppo per il numero di uomini che devono svolgerlo, le garanzie troppo poche, le tutele scarse, i ris ...Si respira un’aria entusiasta alla fine dell’incontro e da parte di tutti: “Collaborare e comunicare in modo diretto le esigenze tra Istituzioni a diverso livello e tra tutte le professionalità ...