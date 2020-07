Temptation Island, Antonella e Pietro: finisce in lacrime (Di giovedì 23 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island 2020. FOTO FACEBOOK Antonella EliaLa terza puntata di Temptation Island 2020 è andata in onda lo scorso giovedì tra numerose sorprese. Una di queste è la presa di posizione di Pietro Delle Piane, l’uomo è rimasto molto male nell’ascoltare la sua fidanzata chiamarlo con il nome del suo ex. Antonella Elia e Pietro Delle Piane ai ferri corti Fonte: Instagram @AntonellaeliatvLe anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2020 vedono come principali protagonisti ... Leggi su chenews

ccliteur : mi stavo dimenticando che stasera c'è temptation island - callmecarolx : A non guardare temptation island siamo rimaste io e me stessa - fovlsgold : temptation island me lo guardo domani perché ora non ho voglia - San_shine_uwu : @injooheonsarms Sono arrivata a quel punto di non voglia di fare na mazza che sto guardando Temptation Island con m… - yeslifemagazine : Questo non ce lo aspettavamo. #TemptationIsland -