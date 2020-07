Sondrio, la Lega butta acqua sul fuoco con il commissario provinciale Fabrizio Turba (Di giovedì 23 luglio 2020) Fabrizio Turba commissario provinciale della Lega di Sondrio, nonché sottosegretario di Regione Lombardia, assicura sulle sorti dei presidi ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna, sottolineando che ... Leggi su ilgiorno

Fabrizio Turba (foto), commissario provinciale della Lega di Sondrio, nonché sottosegretario di Regione Lombardia, assicura sulle sorti dei presidi ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna, sottolinea ...

Sanità, Turba (Lega): "Previsto il rilancio di tutti i 4 presidi, compreso il Morelli"

"L'ospedale Morelli di Sondalo non chiuderà, così come non chiuderà nessuno degli altri tre presidi ospedalieri della provincia. Una decisione che riteniamo giusta e doverosa viste le peculiarità del ...

