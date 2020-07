Segrega e violenta due donne, arrestato uomo di 69 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Muggiò, Monza e Brianza,, 23 luglio 2020 - Aveva Segregato due giovanissime donne nella propria abitazione. La prima, addirittura dal mese di gennaio. Chiuse in casa, con la minaccia di tre pistole ... Leggi su ilgiorno

Muggiò (Monza e Brianza), 23 luglio 2020 - Aveva segregato due giovanissime donne nella propria abitazione. La prima, addirittura dal mese di gennaio. Chiuse in casa, con la minaccia di tre pistole ...Ha chiuso in casa la compagna con il figlio appena nato. Un ventisettenne è stato arrestato, dai carabinieri, per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. I militari sono intervenuti dopo la ...