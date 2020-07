Scuola, i presidi: “Servono 2,5 milioni di banchi” (Di giovedì 23 luglio 2020) I presidi alla ministra Azzolina: “Servono 2,5 milioni di banchi”. E i produttori protestano. ROMA – “Servono 2,5 milioni di banchi singoli“, è questa la richiesta avanzata dai presidi alla ministra Azzolina al termine delle rilevazioni effettuate per cercare di capire come muoversi in questi mesi di preparazione al rientro in classe. Come riportato da La Repubblica, la maggior parte dei dirigenti scolastici ha chiesto i banchi e le sedie tradizionali mentre quelli innovativi sono stati richiesti dal 17% del totale. Numeri sicuramente bassi per quanto ipotizzato dalla ministra Azzolina e dal Governo con un ritorno a Scuola che continua ad essere sempre più complicato. La protesta dei produttori A complicare la situazione è la proposta dei ... Leggi su newsmondo

