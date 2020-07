Replica di De Luca contro Salvini e certa stampa: “Speculazione indegna e sciacallesca” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non tarda ad arrivare la Replica del Governatore, Vincenzo De Luca finito nella bufera e sulla stampa per le frasi pronunciate a Sapri. “A Milano non si sono fermati e poi si sono fermati a contare migliaia di morti”, le parole al centro della polemica. Attacchi stamani da Matteo Salvini al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “Io credo di non dover rispondere nulla al soggetto in questione – dice stamani il presidente della Regione Campania riferendosi a Salvini senza mai nominarlo – . Trovo vergognoso quanto accaduto in queste ore per una frase pronunciata a Sapri, una cosa banale che è stata detta da tutti in questi mesi. Ovvero che in alcune realtà d’Italia sono stati presi dei provvedimenti con ... Leggi su anteprima24

