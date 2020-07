“Recovery, importantissimo risultato, ora urge ripartire facendo sistema”, afferma l’Ad di Eni (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata stamane all’Adnkronos Live, l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, plaude all’accordo sul Recovery Fund infine trovato nell’abito del recente Consiglio Ue “è stato un risultato grandissimo che ci metterà a disposizione, speriamo in tempi brevi da parte dell’Europa, risorse molto importanti – ha tenuto a rimarcare l’ad di Eni – Io non ho l’ambizione di suggerire al governo quello che deve fare. Al governo ci sono le capacità e le competenze per decidere cosa fare, come ha dimostrato nel corso della negoziazione, difendendo gli interessi dell’Italia”. Descalzi: “Ora tutte le aziende devono fare sistema” Ora si può finalmente guardare al futuro con un po’ più di ottimismo ... Leggi su italiasera

