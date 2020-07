Rate piccolissime sui Huawei P40 con TIM Smartphone Per TE (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono ormai diversi mesi che la serie dei Huawei P40 è sulla cresta dell'onda, nonostante le difficoltà derivate dalla mancanza a bordo dei servizi Google (degnamente sostituiti, come sappiamo, dai Huawei Mobile Services, ogni giorno sempre più ricchi). Per chi volesse approfittarne, TIM ha lanciato in queste ore un'iniziativa promozionale dedicata ad alcuni particolari clienti raggiunti via SMS, permettendo loro di acquistare i Huawei P40 in piccole Rate mensili. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la promozione si rivolge ad alcuni utenti ricaricabili che siano stati raggiunti dall'apposita campagna SMS per la sottoscrizione volontario dell'opzione d'acquisto a loro riservata che permetterà di fare proprio uno degli Smartphone della linea dei Huawei ... Leggi su optimagazine

