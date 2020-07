Neanche il Covid ferma la mattanza di balene e delfini: alle Isole Faroe è ricominciata la Grindadrap (Di giovedì 23 luglio 2020) Nemmeno l’epidemia da Coronavirus è riuscita a fermare la mattanza di balene e delfini che, ogni anno, si tiene tradizionalmente nelle Isole Faroe danesi. La sanguinosa pratica, chiamata Grindadrap, è una battuta di caccia che il capitano Paul Watson, fondatore e presidente dell’ong Sea Sheperd specializzata in difesa e conservazione della fauna marina, ha definito come “un massacro ritualizzato”. “Nonostante una pandemia globale – ha scritto Watson su Facebook – gli psicopatici assetati di sangue nelle Isole Faroe danesi continuano le loro spietate uccisioni in serie. Con il mondo sull’orlo del collasso ecologico, combattendo una pandemia globale e affrontando un futuro ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Neanche Covid Neanche Covid ferma il boom immobiliare in Cina AGI - Agenzia Italia Ira dei presidi contro Azzolina: “Così le scuole non riaprono”

La preside romana, che si è vista costretta a scrivere alla Commissione Cultura della Camera per cercare di risolvere il problema del distanziamento sociale, ha descritto il Giovanni XXIII come “una ...

La preside romana, che si è vista costretta a scrivere alla Commissione Cultura della Camera per cercare di risolvere il problema del distanziamento sociale, ha descritto il Giovanni XXIII come "una ...