Moody’s modifica in developing l’outlook su rating Atlantia e ASPI (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – In relazione ai recenti sviluppi comunicati a valle del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2020, l’agenzia di rating Moody’s ha riconfermato il merito di credito “Ba2” del gruppo Atlantia e “Ba3” di Atlantia (holding) e Autostrade per l’Italia. Moody’s – fa sapere il Gruppo in una nota – ha, inoltre, cambiato l’outlook da “negativo” a “in fase di cambiamento” (developing). Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Moody’s modifica