Manila e Lorenzo, la promessa sulla tomba del padre: Amoruso commosso (Di giovedì 23 luglio 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island sembrano distanti e vicini allo stesso tempo. Nella quarta puntata Lorenzo è stato chiamato nel Pinnettu e ha sentito Manila dire che lui ha paura di impegnarsi e di lasciare la sua vita per lei. Poi ancora discorsi su chi dovrebbe trasferirsi dall’altro e lasciare la propria … L'articolo Manila e Lorenzo, la promessa sulla tomba del padre: Amoruso commosso proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

TemptationITA : Lorenzo è rimasto molto deluso da Manila e si sfoga con gli altri fidanzati... #TemptationIsland - erikapretti21 : RT @Gioiaste1: Dai Lorenzo e Manila potete confrontarvi e abbattere le vostre paure. Siete troppo belli insieme ? si vede che vi amate #Tem… - trashpuro : RT @king_del_trash: Credo che Manila e Lorenzo, sia in coppia che presi singolarmente, siano i migliori passati in questo programma e proba… - WillHerondaleJC : @livingmochirpjm a me Lorenzo piace e si vede che ci sta male però dovrebbe mettersi nei panni di Manila che appunt… - king_del_trash : Credo che Manila e Lorenzo, sia in coppia che presi singolarmente, siano i migliori passati in questo programma e p… -