La ripresa cinese c’è ma Xi deve rinviare il brindisi (Di giovedì 23 luglio 2020) In Cina, se l’avanzata del Pil è la misura del successo, la stabilità ne rappresenta il pilastro indispensabile. La loro unione, che tanta ammirazione ha suscitato per 40 anni, sembra solida e rinnovata. Lo confermano i dati: la pandemia è sotto controllo, l’attività economica riprende, non ci sono sommosse, i numeri sembrano tornare a sorridere. Dopo una tragica diminuzione del 6,8% nel primo trimestre, il Pil è cresciuto del 3,2% nel secondo, sempre in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente. … Continua L'articolo La ripresa cinese c’è ma Xi deve rinviare il brindisi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

