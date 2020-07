La Juve vince lo scudetto se: ecco le combinazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA - La Juventus perde 2-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena ed è costretta a rimandare la festa scudetto che si sarebbe tenuta solo in caso di vittoria bianconera. La formazione di Sarri fallisce ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : #UdineseJuve, post gara ???? Report: - SkySport : Juve, il nono scudetto consecutivo si avvicina - Gianluca_1927 : @DiMarzio Gianlù se il milan vince scudetto Juve senza giocare... - davidwon4206 : RT @juventusfc: #UdineseJuve, post gara ???? Report: - sportli26181512 : La Juve vince lo scudetto se: ecco le combinazioni: Sconfitta sul campo dell'Udinese e festa bianconera rimandata p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve vince

TORINO - La Juventus fallisce il primo match point Scudetto perdendo 2-1 sul campo dell'Udinese e rimanda la festa scudetto, che si sarebbe tenuta solo in caso di vittoria bianconera. La squadra guida ...ROMA - La Juventus perde 2-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena ed è costretta a rimandare la festa scudetto che si sarebbe tenuta solo in caso di vittoria bianconera. La formazione di Sarri fallisce c ...