Inter, per De Vrij solo una distorsione: può essere convocato per il Genoa (Di giovedì 23 luglio 2020) Buone notizie in casa Inter. Stefan De Vrij, uscito nel corso del primo tempo contro la Fiorentina, sembrava aver rimediato un infortunio di entità seria al ginocchio, e invece si tratta soltanto di una leggera distorsione. Il difensore olandese potrà essere convocato per il match contro il Genoa. Danilo D’Ambrosio, invece, ha rimediato un taglio all’arcata sopraccigliare e gli sono stati apposti cinque punti di sutura. Leggi su sportface

