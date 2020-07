Infortunio De Vrij: lieve distorsione per l’olandese, torna contro il Napoli? (Di giovedì 23 luglio 2020) Infortunio De Vrij: sospiro di sollievo per Conte e per tutta l’Inter. Solo una leggera distorsione per l’olandese Sospiro di sollievo per De Vrij e per tutta l’Inter. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore olandese hanno evidenziato solo una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Il centrale potrebbe addirittura entrare nell’elenco dei convocati per Genoa-Inter, per poi essere a disposizione con il Napoli. Per Danilo D’Ambrosio, invece, 5 punti di sutura all’arcata sopraccigliare dopo lo scontro fortuito con Roberto Gagliardini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

