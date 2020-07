Gol de Ligt, il difensore olandese porta avanti la Juve contro l’Udinese. Poi il pari di Nestorovski [VIDEO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Si sta giocando Udinese-Juventus, match che potrebbe regalare alla squadra di Maurizio Sarri il nono scudetto consecutivo. Sul finire di un primo tempo tutto sommato equilibrato è arrivato il gol di Ligt. Al minuto 43 il difensore olandese ha anticipato l’avversario ed ha lasciato partire un destro che si è infilato all’angolino, dove Musso non ha potuto arrivare. Al 52′ è arrivato il pari di Nestorovski, con un colpo di testa in tuffo. In basso i VIDEO dei gol. L'articolo Gol de Ligt, il difensore olandese porta avanti la Juve contro l’Udinese. Poi il pari di ... Leggi su calcioweb.eu

