Debolmente positivi in isolamento | la Regione chiede meno severità

Milano, 23 luglio 2020 - «Siamo tutti concordi sull'importanza di garantire la sicurezza delle persone, nella certezza però di non infliggere misure sproporzionate »: è questo il senso della nota ...

Ultime Notizie dalla rete : Debolmente positivi Il dramma dei "debolmente positivi": "Fateli uscire, non contagiano più" ilGiornale.it I debolmente positivi al Covid: quanto (e se) sono contagiosi e perché il tampone cambia risultato

Che cosa significa essere debolmente positivi? «Significa avere un tampone positivo con rilevazione, nel test molecolare, di parti di genoma del virus - spiega l’esperto -: il tampone amplifica i micr ...

Coronavirus: oggi 282 nuovi contagi, 9 morti. L'Ucraina riapre gli stadi...

Oggi in Lombardia sono stati registrati 51 nuovi casi di coronavirus, di cui 16 a seguito di test sierologici e 22 `debolmente positivi´, e un morto. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi so ...

