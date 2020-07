Cavese a un passo da un giovane prodotto del vivaio del Benevento (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – Tornata nelle mani di Giacomo Modica, la Cavese si è messa all’opera per allestire un organico in grado di ben figurare nel prossimo campionato di serie C. Il direttore sportivo Mario Aiello ha iniziato a setacciare il mercato e avrebbe messo nel mirino un giovare della “cantera” del Benevento. La compagine metelliana sarebbe infatti sulle tracce di Marco Cuccurullo, il classe 2000 di ritorno nel Sannio dopo l’esperienza in serie D con il Taranto. Stando a quanto riportato da TuttoC, la società del presidente Massimiliano Santoriello avrebbe superato una folta concorrenza, battendo in volata lo stesso Taranto, la Fidelis Andria, l’Albinoleffe e il Grosseto. La trattativa dovrebbe concludersi sulla base del prestito secco, permettendo a ... Leggi su anteprima24

Un rinnovo importante ufficializzato dalla Cavese: il club ha annunciato di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Andrea Russotto. Nella passata stagione, dopo un inizio diffici ...

che nelle settimane scorse è passata nelle mani di Matteo Salsano, eletto nuovo presidente del club. La società, proprio grazie al lavoro svolto dal nuovo presidente, ha ufficializzato la ...

