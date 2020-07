Calciomercato: Napoli-Osimhen ci siamo; Ibra potrebbe restare (Di giovedì 23 luglio 2020) La stagione di Serie A sta per concludersi, eppure le protagoniste del nostro campionato non stanno perdendo tempo per provare a piazzare il colpo dell’estate. Il Calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo. Napoli: Osimhen in città lunedì; occhi su Boga Il Napoli sta per piazzare il colpo di mercato più oneroso della sua storia. Victor Osimhen diventerà un giocatore del Napoli. L’attaccante dovrebbe essere in città lunedì per firmare il contratto che lo legherà ai partenopei per quattro stagioni. L’ingaggio dovrebbe essere di circa 4 milioni netti a stagione. Il costo totale dell’operazione è di 80 milioni di euro (60 più il cartellino di Younes). Un’operazione che ha permesso ... Leggi su sport.periodicodaily

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - SkySport : Napoli-Osimhen in chiusura: affare ai dettagli - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdN – Szoboszlai torna di moda: pronto l’assalto di Giuntoli: CdN – Szoboszlai to… - NCN_it : DALLA FRANCIA: IL #MONACO SI INSERISCE NELLA CORSA PER #JOVIC CLICCA QUI - -