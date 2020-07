Bortuzzo, sentenza appello: 14 anni e 8 mesi ai due attentatori che spararono (Di giovedì 23 luglio 2020) Pena ridotta in appello a 14 anni e 8 mesi di carcere per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che tra il 2 e il 3 febbraio dello scorso anno avevano ferito con un colpo di pistola il nuotatore Manuel ... Leggi su gazzetta

CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: #Bortuzzo pena ridotta a 14 anni e 8 mesi in appello ai due attentatori che gli spararono - Gazzetta_it : #Bortuzzo pena ridotta a 14 anni e 8 mesi in appello ai due attentatori che gli spararono - BdeligioBruno : RT @ChiodiDonatella: MANUEL #BORTUZZO: IL 23 L'#APPELLO PER I DUE CHE SPARARONO AL #NUOTATORE. CHIESTA LA CONFERMA A 16 ANNI. Accusati di… - magicaGrmente22 : Agguato a Manuel Bortuzzo, chiesti 16 anni in appello per i due aggressori: sentenza attesa per il 23 luglio - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: MANUEL #BORTUZZO: IL 23 L'#APPELLO PER I DUE CHE SPARARONO AL #NUOTATORE. CHIESTA LA CONFERMA A 16 ANNI. Accusati di… -